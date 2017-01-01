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Зеленский и добровольцы: появилось полное видео беседы

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В сети показали полное видео разговора Зеленского с добровольцами.
Появилось полное видео беседы Зе и добровольцев
Появилось полное видео беседы Зе и добровольцев
скриншот

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, у него случилась словесная перепалка с добровольцами, которая стала резонансной. Между тем, тогда СМи опубликовали только отрывок разговора президента с воинами.

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Региональное издание НикВести опубликовало полный разговор президента с добровольцами.

В ходе беседы Зеленский требовал вывезти из Золотого все оружие, которое привезли с собой добровольцы. Затем между добровольцами и президентом возникла словесная перепалка. Разговор, судя по фрагменту, который был ранее опубликован в СМИ, закончился ничем и на повышенных тонах.

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Напомним, Зеленский поссорился с добровольцем в Золотом. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции добровольцев в Золотое. Поездка отличилась словесной перепалкой президента и добровольца.

 

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Теги: Донбасс, Золотое, беседа, Зеленский, добровольцы
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