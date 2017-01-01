Зеленский и добровольцы: появилось полное видео беседы

В сети показали полное видео разговора Зеленского с добровольцами.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, у него случилась словесная перепалка с добровольцами, которая стала резонансной. Между тем, тогда СМи опубликовали только отрывок разговора президента с воинами.

Читай также: Вакарчук и Сенцов прокомментировали разговор Зеленского с добровольцами

Региональное издание НикВести опубликовало полный разговор президента с добровольцами.

В ходе беседы Зеленский требовал вывезти из Золотого все оружие, которое привезли с собой добровольцы. Затем между добровольцами и президентом возникла словесная перепалка. Разговор, судя по фрагменту, который был ранее опубликован в СМИ, закончился ничем и на повышенных тонах.

Читай также: Сенцов о Зеленском в Золотом: Стыд за президента

Напомним, Зеленский поссорился с добровольцем в Золотом. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции добровольцев в Золотое. Поездка отличилась словесной перепалкой президента и добровольца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram