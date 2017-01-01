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"Дарница" начала проводить экскурсии по своим предприятиям

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"Дарница" начала проводить экскурсии по своим предприятиям
© Дарница
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"Дарница" начала проводить экскурсии по своим предприятиям
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Фармацевтическая компания "Дарница" начала проводить регулярные бесплатные экскурсии по предприятию для всех желающих. Групповую заявку можно подать на сайте "Дарницы".

Как сообщает пресс-служба компании, в экскурсионную программу войдет посещение инфузионного и ампульного цехов, а также визит на полностью роботизированный логистический комплекс, где готовая продукция распределяется без участия человека.

"Дарница" сочетает в себе достижения нескольких поколений фармацевтов и инновационные технологии производства лекарственных средств. Открытость - часть новой стратегии компании. Мы хотим рассказать всем о преимуществах украинской фармы, которая идет в ногу с мировыми трендами. "Дарница" является одной из причин гордиться Украиной, и теперь каждый желающий сможет в этом убедиться", - приводит пресс-служба слова Дмитрия Шимкива, главы совета директоров Darnitsa Group.

Экскурсии будут бесплатными для посетителей. На предприятие допускаются гости старше 12 лет. 

"Дарница" начала работу в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании - кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Конечный бенефициар "Дарницы" - доктор фармацевтических наук Глеб Загорий.

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