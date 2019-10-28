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Дубилет хочет отменить медсправки при приеме на работу и в бассейн

Комментариев: 3
В Кабмине считают их ненужной бюрократией и почвой для коррупции.
Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет не любит бюрократию
Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет не любит бюрократию
Фото из Инстаграм

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Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает отменить требование медицинских справок для некоторых ситуаций. Об этом он рассказал на своей странице в сети Facebook.

В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. Насколько эти требования оправданы? – написал министр.

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По его словам, требование медсправок в подобных ситуациях приводит к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы. При этом сами справки зачастую просто продаются.

В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований, - подчеркнул Дубилет.

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При этом министр уточнил, что пока этот вопрос еще изучается, и призвал пользователей Фейсбука оставлять в комментариях свои примеры, когда государство требовало от них ненужные медсправки.

Напомним, Минздрав отменит устаревшие и ненужные справки. В первую очередь хотят избавиться от справок, создающих коррупционную угрозу.

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Теги: Дубилет, медсправки, бассейн
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    28.10.2019, 11:30
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Судя по фото к новостям, этот Долбилет решил получить место в Квартале 95.
ВосставшийИзБана    28.10.2019, 11:28
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да. Самая большая коррупция - справки в бассейн. А партийные списки - это совсем не коррупция.

Откуда этих дебилов набрали?!
asfd0    28.10.2019, 11:25
Оценка:  +1
asfd0
Зачем эти полумеры, отменить нафик медицину в полном объёме, как наследие мрачных времён )))))
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