Дубилет хочет отменить медсправки при приеме на работу и в бассейн

В Кабмине считают их ненужной бюрократией и почвой для коррупции.

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Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает отменить требование медицинских справок для некоторых ситуаций. Об этом он рассказал на своей странице в сети Facebook.

В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. Насколько эти требования оправданы? – написал министр.

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По его словам, требование медсправок в подобных ситуациях приводит к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы. При этом сами справки зачастую просто продаются.

В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований, - подчеркнул Дубилет.

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При этом министр уточнил, что пока этот вопрос еще изучается, и призвал пользователей Фейсбука оставлять в комментариях свои примеры, когда государство требовало от них ненужные медсправки.

Напомним, Минздрав отменит устаревшие и ненужные справки. В первую очередь хотят избавиться от справок, создающих коррупционную угрозу.

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