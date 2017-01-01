11-летний мальчик пытался перейти границу в Беларусь - ГПСУ

Ребенок взял курс за границу, двигаясь по железнодорожным путям.

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Пограничники Луцкого отряда на украинско-белорусской границе остановили 11-летнего мальчика, который по железнодорожным путям пытался попасть в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мальчик рассказал, что он приехал с отцом в Украину из Беларуси за продуктами. Отец якобы вернулся домой, а он отстал от поезда и решил самостоятельно по путям добраться до соседней страны.

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“И уже во время проверки эта сердобольная история имела совершенно иной поворот. Как было установлено по базе данных, белорусско-украинскую границу такие граждане не пересекали, а еще позже выяснилось, что парень является гражданином Украины, родом из Ровенской области“, - сообщили в Госпогранслужбе.

Мальчика передали в отделение полиции Ривненщины, а затем отдали матери, которая проживает в городе Смородск.

Как сообщалось, в феврале под Киевом из приюта сбежали шестеро детей.

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