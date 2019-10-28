Из РФ через болото проложили мост, чтобы возить товары контрабандой в Украину

Пограничники разоблачили злоумышленников.

Автомобиль вместе с грузом будет передан работникам фискальной службы dpsu.gov.ua

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Для незаконной доставки товаров из Российской Федерации контрабандисты решили проложить мост через болото, но были обнаружены пограничниками.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в субботу ночью неизвестные пытались проложить доски через болотистую местность, чтобы подготовить проезд автомобиля, но были замечены пограничниками. Одного из контрабандистов, гражданина Украины, задержали. Еще несколько человек скрылись на территории России.

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“Но уже утром контрабандисты снова пытались тайно пробраться автомобилем через лес. Однако задуманное им не удалось. В авто без номерных знаков пограничники нашли мешки со строительными материалами, электрооборудованием и парфюмерией“, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц и владельца транспортного средства. Автомобиль вместе с грузом доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке он будет передан работникам фискальной службы.

Как сообщалось 18 октября, из “ЛНР“ совершали поставки товаров военного назначения для Минобороны РФ.

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