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Визит Зеленского в Японию обошелся дороже, чем к Трампу и Трюдо

Комментариев: 11
Известно, сколько потратил Зеленский в Японии.
Зеленский в Японии
Зеленский в Японии
Офис президента Украины

Расходы на авиационный перелет украинской делегации в Японию 21-24 октября составили 4,9 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок и портала использования публичных средств.

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К слову, визит Зеленского в Японию обошелся дороже авиаперелета президента в США на генассамблею ООН и встречу с Дональдом Трампом. 

Судя по документах, Государственное управление делами заплатило государственному авиационному предприятию "Украина" за авиаперелет украинской делегации в Японию во главе с президентом 4,9 млн гривен.

Стоимость перелета
Стоимость перелета
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Кроме того, Зеленскому предоставили переводчика, которому заплатили на сопровождение президента во время четырехдневного визита 70,3 тыс. гривен.

Стоимость переводчика
Стоимость переводчика
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Сообщается, что стоимость одного часа последовательного перевода с или на японский обошлась государственному бюджету в 1,8 тыс. гривен.

Напомним, названа стоимость командировки Зеленского в США. В Нью-Йорк глава государства отправился вместе с супругой, однако за нее Госуправление делами не платило.

 

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Теги: Зеленский, визит, Япония, стоимость
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Комментариев (11)
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lusyika    28.10.2019, 12:44
Оценка:  -1
lusyika
Жовте платтячко, в якомі обіср*лась перша бледі-бренд, обійшлось дорожче????
МаксимУм    28.10.2019, 12:39
Оценка:  -1
МаксимУм
А при петруччо эти данные секретили...
гуляка_редкий    28.10.2019, 12:39
Оценка:  +1
гуляка_редкий
ну оно ж нелох)))))
farfalle    28.10.2019, 12:35
Оценка:  -4
farfalle
Вечно в чужой карман заглядываете...менталитет!
Sancho-s    28.10.2019, 12:46
Оценка:  0
Sancho-s
А, госбюджет - это его карман...?)))
ВосставшийИзБана    28.10.2019, 12:18
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну шо, зелебобики, вам слово. Расскажите нам, какой хороший ваш лисапедист и как вам теперь смешно.
farfalle    28.10.2019, 12:35
Оценка:  -3
farfalle
Не суди по расходам, суди по делам.
гуляка_редкий    28.10.2019, 12:39
Оценка:  +1
гуляка_редкий
хэрня по делам)))
farfalle    28.10.2019, 12:40
Оценка:  -2
farfalle
Рановато судить. Пока авгиевы конюшни Пети разгребает
ВосставшийИзБана    28.10.2019, 13:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да уже почти пол года прошло!
Sancho-s    28.10.2019, 12:10
Оценка:  +3
Sancho-s
Так это же Величайший политик, а не посредственный))))
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