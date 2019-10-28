Визит Зеленского в Японию обошелся дороже, чем к Трампу и Трюдо

Известно, сколько потратил Зеленский в Японии.

Расходы на авиационный перелет украинской делегации в Японию 21-24 октября составили 4,9 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок и портала использования публичных средств.

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К слову, визит Зеленского в Японию обошелся дороже авиаперелета президента в США на генассамблею ООН и встречу с Дональдом Трампом.

Судя по документах, Государственное управление делами заплатило государственному авиационному предприятию "Украина" за авиаперелет украинской делегации в Японию во главе с президентом 4,9 млн гривен.

Стоимость перелета скриншот

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Кроме того, Зеленскому предоставили переводчика, которому заплатили на сопровождение президента во время четырехдневного визита 70,3 тыс. гривен.

Стоимость переводчика скриншот

Сообщается, что стоимость одного часа последовательного перевода с или на японский обошлась государственному бюджету в 1,8 тыс. гривен.

Напомним, названа стоимость командировки Зеленского в США. В Нью-Йорк глава государства отправился вместе с супругой, однако за нее Госуправление делами не платило.

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