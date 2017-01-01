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На украино-словацкой границе почти неделю стоит 10-ти километровая очередь из фур

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На выезд из Украины возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков.
450 фур скопились в ожидании
450 фур скопились в ожидании
Фокус

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На украино-словацкой границе возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" скопилось 450 грузовиков из-за чего образовалась очередь 10 километров.
 
Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк 28 октября, передает Укринформ.
 
"Сейчас на выезд из Украины возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода, она составляет более 10 км", - прокомментировала чиновница.
 
По ее словам, такая напряженная ситуация на границе наблюдается уже почти неделю - грузовиков ежедневно становится больше.
 

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"Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков по Польше, и все едут на Словакию, где эти разрешения есть и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", - уточнила пресс-секретарь.
 
На Закарпатской таможне заверили, что работают в штатном режиме. Впрочем, советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу Украины с ЕС.
 
Напомним, еще 24 октября на объездной Ужгорода скопилось в очереди около 350 фур.
 
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Теги: Польша, граница, Словакия
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