На украино-словацкой границе почти неделю стоит 10-ти километровая очередь из фур

На выезд из Украины возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков.

Читай также: В Одесской области появился новый отряд морской охраны На украино-словацкой границе возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" скопилось 450 грузовиков из-за чего образовалась очередь 10 километров. На украино-словацкой границе возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" скопилось 450 грузовиков из-за чего образовалась очередь 10 километров.

Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк 28 октября, передает Укринформ.

"Сейчас на выезд из Украины возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода, она составляет более 10 км", - прокомментировала чиновница.

По ее словам, такая напряженная ситуация на границе наблюдается уже почти неделю - грузовиков ежедневно становится больше.

Читай также: Скрывался 15 лет: на границе с Польшей задержали жестокого убийцу "Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков по Польше, и все едут на Словакию, где эти разрешения есть и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", - уточнила пресс-секретарь. "Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков по Польше, и все едут на Словакию, где эти разрешения есть и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", - уточнила пресс-секретарь.

На Закарпатской таможне заверили, что работают в штатном режиме. Впрочем, советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу Украины с ЕС.

Напомним, еще 24 октября на объездной Ужгорода скопилось в очереди около 350 фур.