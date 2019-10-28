“Квартал” спародировал Зеленского, Баканова и Мендель

Юмористы высмеяли не только Зеленского, Баканова и Мендель, а еще и нардепов.

“Квартал 95” показал новую пародию на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Ивана Баканова, пресс-секретаря Юлию Мендель, а также народных депутатов.

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Миниатюру назвали “Зеленский проводит перекличку в Верховной Раде“. Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале студии.

В начале на сцене появляется Евгений Кошевой, который “готовит” зал к прибытию Зеленского.

По залу пройдется собака и понюхает каждого из вас, затем по залу пройдется Баканов и понюхает каждого из вас. Затем Баканов понюхает собаку, потому что он не доверяет каждому из вас. Главное, чтобы в этот момент не зашел Президент, потому что все и так считают это назначение странным, - говорит Кошевой.

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Затем актер вспомнил несколько инцидентов Мендель с журналистам, в частности инцидент с журналистом Радио Свобода.

Открывается центральная дверь: пресс-секретарь Президента Юлия Мендель торжественно отталкивает журналиста “Радио Свобода“. Дальше заходит охрана и собственно сам Президент, - говорит Кошевой.

В этот момент на сцене появляется Юрий Великий, который играет Владимира Зеленского.

Из-за того, что двое депутатов от “Слуги народа“ пропустили заседание Верховной Рады, с этих пор заседания в Верховной Раде будут начинаться не только с гимна, но и с переклички, - говорит Великий.

Кроме того, юмористы сделали пародию на Порошенко, Геращенко, Вакарчука и других политиков.

Напомним, Кошевой со сцены остро пошутил о Зеленском. Лысый из “Квартала” поднял на смех инициативу Зеленского.

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