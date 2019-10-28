SMM-щики и влогеры вместо пресс-службы: Новая инициатива в Кабмине

Министр цифровой трансформации предлагает органам власти отказаться от обычной пресс-службы.

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Органы государственной власти должны кардинально изменить подход к коммуникации с общественностью и отказаться от традиционной пресс-службы. Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Фейсбук.

Формирование “положительного образа политика / органа“ должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период – объяснить максимальному количеству людей, куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать “клиентов“ (для кого делается реформа), улучшать процессы, - написал министр.

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По мнению Федорова, следует заменить пресс-службу “послами“ проекта, которые будут “транслировать пути трансформации“.

Начать с четкой стратегии. Конкретные KPI. Например, количество упоминаний проекта “цифровая грамотность“ должна вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть “позитивная“ на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа, - пишет Федоров.

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Также министр хочет, чтобы органы власти проводили больше прямых трансляций и делали видео-блоги.

В конце своего поста министр Федоров заявил, что намерен брать в “команду коммуникации“ людей без опыта в политической/государственной сферах и предложил специалистам в сфере коммуникаций, маркетинга, PR и создания видеоконтента присылать в министерство цифровой трансформации свои резюме.

Напомним, министр цифровой трансформации Федоров рассказал, какие госуслуги переведут в онлайн. В течение двух-трех лет планируется перевести 50 наиболее востребованных услуг.

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