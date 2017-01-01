Жеваго больше не глава Ferrexpo: Нужно решить проблемы в Украине

Объявленный в розыск олигарх покинул пост гендиректора своей компании из-за уголовного дела, возбужденного против него в ГБР.

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Бывший владелец банка “Финансы и кредит“ Константин Жеваго решил временно уйти с поста генерального директора компании “Ferrexpo“, владельцем которой он является. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора Группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года, - говорится в сообщении.

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При этом Жеваго, как крупный акционер компании, останется в совете директоров как независимый неисполнительный директор.

Хотя в самом сообщении пресс-службы “Ferrexpo“ не указывается, какие именно проблемы намерен решать в Украине Жеваго, очевидно, речь идет о выдвинутых ему несколько недель назад подозрениях в причастности к расхищению средств банка “Финансы и Кредит“ на сумму 2,5 млрд грн. Кроме того, Жеваго подозревают в недостоверном декларировании в 2015, 2016 и 2017 гг.

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9 октября Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Константин Жеваго объявлен во всеукраинский розыск. Также ГБР намерено объявить его и в международный розыск.

Для справки. Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Напомним, НБУ отсудил у Жеваго полтора миллиарда гривен. Судебная тяжба из-за задолженности его банка по предоставленным кредитам рефинансирования длилась почти четыре года.

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