В Киеве таксист помог задержать насильника несовершеннолетней девушки

16-летняя девушка работает в кафе .

В Киеве на проспекте Академика Глушкова таксист пришел на помощь, услышав крики несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает полиция Киева.

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“Парень обманом выманил девушку на улицу из кафе, в котором она работает. Доверчивая девушка вышла с незнакомцем, чтобы показать дорогу к строительной площадке. Там злоумышленник набросился на нее, повалил на землю и начал насиловать. На крики девушки о помощи сразу же прибежал таксист. Он схватил парня и держал до приезда полиции“, - отметили в полиции.

Оказалось, что насильник уже судимый за грабеж. Против него возбудили уголовное дело.

Как сообщалось, 21 октября в Киеве педофил напал на первоклассника в школьном туалете.

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