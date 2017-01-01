В Киеве таксист помог задержать насильника несовершеннолетней девушки
В Киеве на проспекте Академика Глушкова таксист пришел на помощь, услышав крики несовершеннолетней девочки.
Об этом сообщает полиция Киева.
Читай также: В Ровно педофил-убийца, выйдя из тюрьмы, совершил очередное нападение - соцсети
“Парень обманом выманил девушку на улицу из кафе, в котором она работает. Доверчивая девушка вышла с незнакомцем, чтобы показать дорогу к строительной площадке. Там злоумышленник набросился на нее, повалил на землю и начал насиловать. На крики девушки о помощи сразу же прибежал таксист. Он схватил парня и держал до приезда полиции“, - отметили в полиции.
Оказалось, что насильник уже судимый за грабеж. Против него возбудили уголовное дело.
Как сообщалось, 21 октября в Киеве педофил напал на первоклассника в школьном туалете.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram