Зеленский о Коломойском: Я не боюсь обидеть его и потерять поддержку 1+1

Президент сделал заявление касательно Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится потерять поддержку со стороны Коломойского и его телеканала. Об этом он заявил в ходе интервью The New Yorker.

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Зеленский ответил на вопрос журналиста касательно того, как он собирается восстанавливать разрушенный вследствие войны Донбасс.

Президент заявил, что общался по этому поводу с одним из олигархов, но его имени не назвал. Также он отметил, что восстанавливать Донбасс будет с помощью влиятельных украинских магнатов.

Вот смотри, дружище. Пусть все прошлое, останется в прошлом... Но в данный момент нужно вложить большую часть твоих средств в социальные проекты и восстановление Донбасса, - предлагал Зеленский неизвестному олигарху.

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Он также заявил, что не боится потерять поддержку со стороны Коломойского и его телеканала. В таком случае он сделает вывод, что олигархи не готовы к новым правилам.

Напомним, визит Зеленского в Японию обошелся дороже, чем к Трампу и Трюдо. Известно, сколько потратил Зеленский в Японии.

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