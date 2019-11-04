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Зеленский о Коломойском: Я не боюсь обидеть его и потерять поддержку 1+1

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Президент сделал заявление касательно Коломойского.
Зеленский сделал заявление касательно Коломойского
Зеленский сделал заявление касательно Коломойского
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится потерять поддержку со стороны Коломойского и его телеканала. Об этом он заявил в ходе интервью The New Yorker.

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Зеленский ответил на вопрос журналиста касательно того, как он собирается восстанавливать разрушенный вследствие войны Донбасс.

Президент заявил, что общался по этому поводу с одним из олигархов, но его имени не назвал. Также он отметил, что восстанавливать Донбасс будет с помощью влиятельных украинских магнатов.

Вот смотри, дружище. Пусть все прошлое, останется в прошлом... Но в данный момент нужно вложить большую часть твоих средств в социальные проекты и восстановление Донбасса, - предлагал Зеленский неизвестному олигарху.

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Он также заявил, что не боится потерять поддержку со стороны Коломойского и его телеканала. В таком случае он сделает вывод, что олигархи не готовы к новым правилам.

Напомним, визит Зеленского в Японию обошелся дороже, чем к Трампу и Трюдо. Известно, сколько потратил Зеленский в Японии.

 

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Теги: Зеленский, президент, Коломойский
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