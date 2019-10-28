Долго не приносили заказ: Клиент с топором ворвался в ресторан в Харькове

Разъяренный посетитель начал крушить мебель.

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В Харькове недовольный посетитель устроил погром в ресторане "Багдад", который находится на углу проспекта Науки и проспекта Независимости.

Как сообщает Сегодня со ссылкой на один из городских Telegram-каналаов.

Мужчина пришел в ресторан сделал заказ, и, прождав некоторое время, возмутился, что ему все еще не принесли блюда, начал крушить мебель.

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Хозяева заведения вызвали полицию. Прибывшие копы увидели возвращение клиента, который к тому времени вооружился топором и, не смущаясь присутствием стражей порядка, начал крушить витрину.

После этого он сел за руль своего автомобиля и уехал. Полицейские бросились в погоню и вскоре задержали злоумышленника.

Как сообщалось 9 октября, в Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата.

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