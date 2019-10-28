Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Долго не приносили заказ: Клиент с топором ворвался в ресторан в Харькове

Комментариев: 4
Разъяренный посетитель начал крушить мебель.
Полицейские задержали злоумышленника
Полицейские задержали злоумышленника
kv.npu.gov.ua(иллюстративное фото)

Читай также: Под Днепром мужчина молотком разбил 25 авто

В Харькове недовольный посетитель устроил погром в ресторане "Багдад", который находится на углу проспекта Науки и проспекта Независимости.

Как сообщает Сегодня со ссылкой на один из городских Telegram-каналаов.

Мужчина пришел в ресторан сделал заказ, и, прождав некоторое время, возмутился, что ему все еще не принесли блюда, начал крушить мебель.

Читай также: В столичном супермаркете охранники жестоко избили мужчину

Хозяева заведения вызвали полицию. Прибывшие копы увидели возвращение клиента, который к тому времени вооружился топором и, не смущаясь присутствием стражей порядка, начал крушить витрину.

После этого он сел за руль своего автомобиля и уехал. Полицейские бросились в погоню и вскоре задержали злоумышленника.

Как сообщалось 9 октября, в Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Харьков, ресторан, топор, клиент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
T-REX2    28.10.2019, 13:26
Оценка:  0
T-REX2
Активист
VSHIVANKA    28.10.2019, 13:55
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПАТРИОТ - ЭУРОПЭИЦЬ.....
Кайдаш    28.10.2019, 13:19
Оценка:  -1
Кайдаш
Т.е. копы спокойно взирали на то, как неадекват топором крушит мебель, и ещё дали ему уехать?
Колишній-східняк    28.10.2019, 13:17
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Это не лихачество, а борьба за качество.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь