“Слуга народа” обратится в полицию из-за оскорблений Федины

Корниенко заявил, что им не понравилось видео нардепа.

“Слуга народа” обратится в полицию с заявлением из-за оскорблений со стороны нардепа от “Европейской солидарности” Софии Федины. Об этом заявил Александр Корниенко во время согласительного совета, передает УНН.

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В “Слуге народа” считают некорректным пожелание Федины в адрес президента Владимира Зеленского, которое она озвучила во время публичного комментирования беседы последнего с добровольцами в Золотом.

Мы считаем, со стороны фракции “Слуга народа“, что недопустимо со стороны народного депутата такая деятельность, потому что есть институты, а есть заповеди божьи - нельзя же желать человеку публично таких вещей. И наша фракции будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли здесь перспективы правоохранительные в этой ситуации, - сказал Корниенко.

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Он также добавил, что к блогеру Зверобой, с которой Федина записала скандальное видео, у них нет претензий, поскольку в Украине действует свобода слова.

Напомним, депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и “мочить в сортире“. Депутат партии “Солидарность“ и волонтер в прямом эфире оскорбляли президента.

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