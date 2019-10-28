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“Слуга народа” обратится в полицию из-за оскорблений Федины

Комментариев: 8
Корниенко заявил, что им не понравилось видео нардепа.
СН возмутило видео Федины
СН возмутило видео Федины
скриншот

“Слуга народа” обратится в полицию с заявлением из-за оскорблений со стороны нардепа от “Европейской солидарности” Софии Федины. Об этом заявил Александр Корниенко во время согласительного совета, передает УНН.

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В “Слуге народа” считают некорректным пожелание Федины в адрес президента Владимира Зеленского, которое она озвучила во время публичного комментирования беседы последнего с добровольцами в Золотом.

Мы считаем, со стороны фракции “Слуга народа“, что недопустимо со стороны народного депутата такая деятельность, потому что есть институты, а есть заповеди божьи - нельзя же желать человеку публично таких вещей. И наша фракции будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли здесь перспективы правоохранительные в этой ситуации, - сказал Корниенко.

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Он также добавил, что к блогеру Зверобой, с которой Федина записала скандальное видео, у них нет претензий, поскольку в Украине действует свобода слова.

Напомним, депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и “мочить в сортире“. Депутат партии “Солидарность“ и волонтер в прямом эфире оскорбляли президента.

 

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Теги: Слуга народа, полиция, Зеленский, Федина, заявление
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Комментариев (8)
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НужныПогромы    28.10.2019, 14:37
Оценка:  +1
НужныПогромы
Зеленский - Слуга Народа Коломойского
nelci    28.10.2019, 14:35
Оценка:  -2
nelci
Телячья позиция, понравилось-не понравилась, открытый призыв к расправе любого человека, должен караться быстро и жестко или будем жить в бардаке до осознания неотвратимости Закона.
НужныПогромы    28.10.2019, 14:28
Оценка:  -4
НужныПогромы
А какое отношение " заповеди божьи" имеют к сдаче украинских земель и обворовыванью Украинских Христиан" праведными" Жадярами ?
Boxerogos    28.10.2019, 14:21
Оценка:  +1
Boxerogos
А при чём здесь институты и заповеди?По Закону разрешено угрожать физической расправой Президенту,или нет?А может наглухо упоротая София Педина со своей не менее упоротой любовницей,считают себя бессмертными?
ЗаУкраїну    28.10.2019, 14:21
Оценка:  +2
ЗаУкраїну
какой препиздент, такие и его оскорбительши. они достойны друг дружки. Если бы паяц имел яйца, то эти две курвы уже находились в сизо, и давали бы показания.
Хулиганка*    28.10.2019, 14:01
Оценка:  +1
Хулиганка*
Европейская??? солидарность ,говорите???? Показать запись в Европарламенте, пусть посмотрят какие европейцы живут в Украине и какие ценности они продвигают в массы....
Peyot    28.10.2019, 13:46
Оценка:  0
Peyot
Путь "не лох" Баканову позвонит))))))
T-REX2    28.10.2019, 13:34
Оценка:  +1
T-REX2
В Турцию в бордель этих блядей,а партию "ЕС"-запретить
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