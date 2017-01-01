Тюремщики избили онкобольную заключенную из-за иска в ЕСЧП

ГБР ведет расследование вопиющего случая, который уже находится на контроле у омбудсмена.

Читай также: Экс-мэр Славянска Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство в отношении работников одной из женских колоний, избивших заключенную, которая выиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

По ее словам поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 127 (пытки) УК Украины послужило обращение представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. По предварительной информации, в одном из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы онкобольной заключенной не оказывалась необходимая медицинская помощь. На этом основании женщина обратилась с иском в ЕСПЧ и выиграла дело. Однако на этом история не закончилась.

После вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний. Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно, избили ее, причинив телесные повреждения. Как говорится в заявлении, женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что пожаловалась в ЕСПЧ, - рассказала Варченко.

Читай также: ГБР расследует взяточничество в СИЗО Киева

Сейчас следователи центрального аппарата ГБР осуществляют следственные действия и пытаются установить все обстоятельства дела.

Напомним, под Днепром пожизненно заключенный зек убил конвоира. Преступник выстрелил в него из неизвестного пистолета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.