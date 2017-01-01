Гладковский выиграл у НАБУ суд по последнему обвинению

Бывшему топ-чиновнику удалось доказать свою невиновность по самому незначительному из эпизодов, которые ему вменяют.

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В понедельник, 28 октября, Высший антикоррупционный суд признал безосновательными обвинения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), выдвинутые против бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, о неявке на допрос к следователю в июле этого года. Об этом заявил адвокат экс-чиновника Руслан Волынец, сообщает пресс-служба корпорации “Богдан“, которой владеет Гладковский.

Защите удалось доказать, что Гладковский предупреждал НАБУ в установленном законом порядке о невозможности прибыть на допрос в определенный следователем день.

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Как указано в сообщении, решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. Адвокат Гладковского назвал его “первой победой в очереди побед по всем надуманным делам и безосновательным политически мотивированным обвинениям“.

Напомним, в середине октября Гладковского арестовали по подозрению в коррупции. На прошлой неделе НАБУ выдвинуло ему новые обвинения – в неявке на допрос к следователю 19 июля.

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