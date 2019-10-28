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Разумков заявил, что спич Зе в Золотом “иногда был эмоциональным”

Комментариев: 1
Спикер первый раз прокомментировал скандальную беседу.
Разумков прокомментировал разговор Зе с добровольцами
Разумков прокомментировал разговор Зе с добровольцами
УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал разговор Зеленского с добровольцами в Золотом. Об этом передает УНИАН.

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Спикер считает, что разговор между президентом и добровольцами был “иногда эмоциональным”. При этом он рекомендует посмотреть все видео, а не выжимки, опубликованные в СМИ.

На вопрос о том, являются ли корректными подобные высказывания для первых лиц государства, Разумков ответил:

Я надеюсь, что в государстве все будут общаться вежливо. Но, если мы с вами посмотрим общее видео, которое вчера появилось, а не выжимки .., которые кому-то были удобными и нужными, то там совершенно с другой стороны можно смотреть на этот разговор.

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Разумков также заявил, что стоит посмотреть полное видео. Тогда можно прийти к выводу, который кардинально отличается от позиции нардепа Федины.

Также спикер ответил на вопрос, уместны ли столь резкие высказывания со стороны президента.

Там был разный тон, разная форма общения, иногда она была эмоциональная ... Это - позиция президента. И я думаю, что он лучше на это ответит, - сказал спикер.

Напомним, появилось полное видео беседы Зеленского и добровольцев. В сети показали полное видео разговора Зеленского с добровольцами.

 

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Теги: Разумков, Зеленский, Золотое, скандал
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Комментариев (1)
МСергей    28.10.2019, 14:24
Оценка:  0
МСергей
"Народ хочет разобраться, что к чему.
Это естественно.
Законно."
Из трех человек.
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