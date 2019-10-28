Россияне назвали Украину и США самыми враждебными для РФ странами
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Россияне считают Украину и США наиболее недружественными странами в отношениях с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводившегося 22 августа 2019 среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.
Как сообщается, на просьбу назвать топ-5 стран, с которыми у России сложились самые недружественные отношения, 67% опрошенных россиян нахвали в этом списке США (годом ранее так считали 75% респондентов), 53% — Украину (в 2018 году таких было 39%). В список недружественных к России стран 25% россиян отнесли Великобританию (33% в 2018-м).
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А вот самыми дружественными странами в отношениях с РФ респонденты считают Китай (45%), Беларусь (30%) и Казахстан (21%).
Напомним, каждый 7-й украинец смотрит российские СМИ. В основном для того, чтобы получить альтернативную точку зрения, но есть и те, кто им больше доверяет.
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Чем тупее, тем больше преданность путинскому режиму, этим конченым оккупантам ...
Сибирь, спалённая пожаром,
Китайцам отдана... ))))
А за фасадом — вонючая ночлежка, где играют на человеческую жизнь — мечеными картами — убийцы, воры и сутенеры, а под нарами, в струпьях и вшах, больная, истерзанная Россия мечется в горячечном кошмаре.