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Россияне назвали Украину и США самыми враждебными для РФ странами

Комментариев: 16
А вот главными друзьями РФ россияне считают Китай и Беларусь.
Россияне назвали Украину и США самыми враждебными для РФ странами
Россияне назвали Украину и США самыми враждебными для РФ странами
depositphotos.com

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Россияне считают Украину и США наиболее недружественными странами в отношениях с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводившегося 22 августа 2019 среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Как сообщается, на просьбу назвать топ-5 стран, с которыми у России сложились самые недружественные отношения, 67% опрошенных россиян нахвали в этом списке США (годом ранее так считали 75% респондентов), 53% — Украину (в 2018 году таких было 39%). В список недружественных к России стран 25% россиян отнесли Великобританию (33% в 2018-м).

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А вот самыми дружественными странами в отношениях с РФ респонденты считают Китай (45%), Беларусь (30%) и Казахстан (21%).

Напомним, каждый 7-й украинец смотрит российские СМИ. В основном для того, чтобы получить альтернативную точку зрения, но есть и те, кто им больше доверяет.

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Теги: опрос, ВЦИОМ, Россия, США, Китай
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Комментариев (19)
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МаксимУм    28.10.2019, 14:37
Оценка:  +7
МаксимУм
Роисся уже давно становится частью Китая...
Зелибоба    28.10.2019, 14:38
Оценка:  -8
Зелибоба
в твоей больной голове))
ВыВсеВрети    28.10.2019, 14:41
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
ты свою голову считаешь здоровой?...)))))))))
Serg2176    28.10.2019, 14:35
Оценка:  +6
Serg2176
а как же грузины? грузины были жеж самые плохие были когда поребрики на них напали...
Зелибоба    28.10.2019, 14:38
Оценка:  -9
Зелибоба
Грузины постепенно реинтегрируются обратно в РФ. Там не сумасшедшего Сааки
WTF2wtf    28.10.2019, 14:39
Оценка:  +3
WTF2wtf
Вавку в голове лечить упоротым путинским ботам теперь вообще запретили?
Чем тупее, тем больше преданность путинскому режиму, этим конченым оккупантам ...
Зелибоба    28.10.2019, 14:43
Оценка:  0
Зелибоба
WTF2wtf ти тупа дура, інших коментарів я від тебе не очікував.
НужныПогромы    28.10.2019, 14:33
Оценка:  -6
НужныПогромы
Израильские марионетки и жадярские шпионы поссорилиХристиан Украины и России
WTF2wtf    28.10.2019, 14:38
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ого как ты навернул про президента россии, начавшего войну против Украины и оккупировавшего Крым с Донбассом ...
nelci    28.10.2019, 14:27
Оценка:  -7
nelci
"надо судить не по словам. , а по делам "
ВосставшийИзБана    28.10.2019, 14:32
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
А по делам московиты едут воевать в Украину.
WTF2wtf    28.10.2019, 14:40
Оценка:  +4
WTF2wtf
Так не просто так ведь ... это государственнная программа российских оккупантов
Noblesse_obliger    28.10.2019, 14:23
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
А нехрен было нападать орде на РУСЬ!!!
ВосставшийИзБана    28.10.2019, 14:19
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
А как же "мышибратья"?! А то, что Китай уничтожает вашу Сибирь - все равно дружественный?!
Кайдаш    28.10.2019, 14:26
Оценка:  +4
Кайдаш
Скажи-ка дядя, ведь недаром
Сибирь, спалённая пожаром,
Китайцам отдана... ))))
ВосставшийИзБана    28.10.2019, 14:28
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Недавно узнал, что Куприн говорил про Московию.

А за фасадом — вонючая ночлежка, где играют на человеческую жизнь — мечеными картами — убийцы, воры и сутенеры, а под нарами, в струпьях и вшах, больная, истерзанная Россия мечется в горячечном кошмаре.
Польский_пан    28.10.2019, 14:27
Оценка:  -7
Польский_пан
как там Карпаты , еще что-то осталось? Сибирь его волнует. Настоящий рагуль. Лишь бы у соседа было плохо. А то что своя страна распадается, то такое...
Кайдаш    28.10.2019, 14:30
Оценка:  +6
Кайдаш
Вот ещё мнением пшека забыли поинтересоваться
ВосставшийИзБана    28.10.2019, 14:31
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
По поводу "соседу плохо" - это ты своим бурятам и якутам расскажи. А Карпаты китайцам никто не отдавал. Тем более пожары в Карпатах тушат, а не ждут, пока само потухнет.
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