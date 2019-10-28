У здания МИД митинговали ветераны в поддержку Азова

Протестующие вышли с плакатами – "Защита Украины – не терроризм", "Азов защищает Украину. А кто защитит Азов", "Азов герои" и другими.

У здания Министерства внутренних дел Украины митинговали ветераны в поддержку спецподразделения Азов. Дело в том, что конгрессмены США предложили признать Азов террористической организацией.

Об этом сообщает Lb.ua.

Ветераны требовали от чиновников реакции на действия американцев, а именно ноту протеста.

Необходимо направить ноту протеста против вмешательства иностранных политиков во внутренние дела Украины – говорится в сообщении

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Батальон Азов был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе. Спустя несколько месяцев он был расширен до полка. В 20115 году состав Азова был принят в Нацгвардию.

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Напомним, сегодня стало известно об обращении 40 членов Конгресса США к Государственному секретарю Майклу Помпео с требованием внести полк “Азов“ в список иностранных террористических организаций. Сред аргументов конгрессмены назвали заявления новозеландского террориста о том, что он якобы проходил тренировки на базе “Азова“.

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