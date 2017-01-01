В Раде предлагают обновить состав Нацсовета по телерадиовещанию

В профильном комитете парламента считают, что момент для этого как раз наступил.

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Пришло время для увольнения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко во время Согласительного совета в парламенте, пишет УНН.

Мы проголосовали за поправки в закон о продлении полномочий членов Национального Совета. Пришло время, о котором говорили коллеги — их уволить, — отметил Ткаченко.

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По его словам, это простое постановление, которое следует внести в повестку дня текущей сессионной недели.

Напомним, закон относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вступил в силу 19 октября. Он предусматривает исполнение членом Нацсовета своих обязанностей вплоть до назначения нового члена.

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