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В Раде предлагают обновить состав Нацсовета по телерадиовещанию

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В профильном комитете парламента считают, что момент для этого как раз наступил.
Глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной политики Александр Ткаченко
Глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной политики Александр Ткаченко
Фейсбук Александра Ткаченко

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Пришло время для увольнения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко во время Согласительного совета в парламенте, пишет УНН.

Мы проголосовали за поправки в закон о продлении полномочий членов Национального Совета. Пришло время, о котором говорили коллеги — их уволить, — отметил Ткаченко.

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По его словам, это простое постановление, которое следует внести в повестку дня текущей сессионной недели.

Напомним, закон относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вступил в силу 19 октября. Он предусматривает исполнение членом Нацсовета своих обязанностей вплоть до назначения нового члена.

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Теги: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Верховная Рада, Александр Ткаченко
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