Во Львове сын с матерью продавали наркотики
Во Львове 25-летний мужчина и его 54-летняя мать занимались распространением наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
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Сообщается, что сын и мать сбывали наркозависимым лицам "бупренорфин" в форме таблеток и фрагменты "Субутекс".
“Магазин” наркотиков родственники открыли в собственной квартире на проспекте Червоной Калины во Львове.
Их действия квалифицированы по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц).
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Следствию удалось доказать и задокументировать четыре эпизода продажи наркотиков этим дуэтом преступников.
Суд над сыном и матерью уже состоялся. Мужчина признан виновным и приговорен 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
В то же время, мать фигуранта тоже признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове разоблачили деятельность интернет-магазина наркотиков. Через интернет-магазин продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.
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