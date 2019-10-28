Во Львове сын с матерью продавали наркотики

Родственники продавали наркотики в собственной квартире.

Во Львове 25-летний мужчина и его 54-летняя мать занимались распространением наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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Сообщается, что сын и мать сбывали наркозависимым лицам "бупренорфин" в форме таблеток и фрагменты "Субутекс".

“Магазин” наркотиков родственники открыли в собственной квартире на проспекте Червоной Калины во Львове.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц).

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Следствию удалось доказать и задокументировать четыре эпизода продажи наркотиков этим дуэтом преступников.

Суд над сыном и матерью уже состоялся. Мужчина признан виновным и приговорен 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

В то же время, мать фигуранта тоже признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове разоблачили деятельность интернет-магазина наркотиков. Через интернет-магазин продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

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