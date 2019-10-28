Ректор луцкого университета забыл задекларировать более 2 млн гривен
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные данные в декларации ректора Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (Луцк) Игоря Коцана за 2017 год на сумму более 2,2 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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В декларации за 2017 год Коцан не указал сведения о своих корпоративных правах, ряде принадлежащих ему и жене земельных участках, не задекларировал размер своих доходов и доходов жены и дочери.
Игорь Коцан является ректором Восточноевропейского национального университета с июля 2005 года.
Кроме того, НАПК выявило несоответствие в декларации старшего оперуполномоченного уголовной полиции Петриковского отделения полиции в Днепропетровской области Александра Додона на сумму более 3,8 млн гривен в 2016 году и 2,9 млн гривен в 2017 году.
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Он не указал сведения о 3 земельных участках, квартире, 2 домовладениях, встроенном нежилом помещении, торгово-развлекательном комплексе, легковом и грузовом автомобиле супруги, корпоративных правах жены, также отметил недостоверные сведения о полученных им и женой доходах.
Как сообщалось 20 сентября, в харьковском ВУЗе разоблачили схему взяточников.
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