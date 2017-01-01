Заявления о реприватизации увеличивают риски для инвестиций в Украине - экономист

Подобные заявления негативно влияют на инвестиционный климат, потому предусматривают возможность принудительного отчуждения имущества - Кушнирук.

Заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании “Укртелеком“, увеличивают риски инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, передает Главком.

“Подобные заявления сами по себе негативно влияют на инвестиционный климат, потому предусматривают возможность принудительного отчуждения имущества. Как можно в Украине инвестировать в развитие предприятия, когда было приватизировано и может быть отнято?“, - написал Кушнирук.

Экономист отметил, что реприватизация также предусматривает взаимную реституцию, то есть государство должно вернуть средства, которые были когда-то уплаченны за предприятие, однако свободных средств на это у государства нет. Проблема осложняется еще и тем, что возвращать в государственную собственность собираются предприятие, за которое раньше инвестор заплатил больше его реальной стоимости. По мнению Кушнирука, сейчас стоимость “Укртелекома“ значительно ниже, чем номинальных 10,5 млрд грн., За которые его продали в 2011 году и в результате повторной приватизации государство не сможет получить даже эти деньги.

“Особенно смешной может выглядеть ситуация с реприватизацией предприятий, за которые было в реальности переплачено. За Укртелеком при Януковиче было заплачено 10 млрд 575 100 000 грн. По курсу того времени больше 1,3 млрд долларов. Я еще тогда говорил, что, учитывая технологический прогресс и расширение использования мобильной связи, предприятие этого не стоит. Более того, неизбежно еще и будет терять свою стоимость. Жизнь впоследствии полностью подтвердила мое понимание ситуации. В условиях умирания проводной телефонной связи Укртелеком все больше напоминает крупного интернет провайдера. По крайней мере, насколько знаю, именно эта сфера деятельности обеспечивает сейчас положительный финансовый результат компании. И сейчас, объективно, стоимость Укртелекома ниже даже номинальных 10, 5 млрд грн по сегодняшнему курсу“, - пояснил Кушнирук.

Эксперт считает, что заявления о реприватизации будут иметь следствием не только увеличение коррупции, но и рост инвестиционных рисков и ухудшение инвестиционного климата в стране.

“Все безответственные заявления и намерения о проведении реприватизации, даже если удастся их реализовать, не только приведут к росту коррупции, а каждое наше госпредприятие - это потенциальный источник обогащения для чиновников и приближенных к ним бизнесменов. Это еще и приводит к тому, что риски инвестиций в Украину станут чрезмерными даже при нынешних не самых привлекательных инвестиционных условиях“, - подытожил Кушнирук.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации ранее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи “Укртелеком“, где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.