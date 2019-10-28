Сивохо заявил, что начал восстановление Донбасса

Советник секретаря СНБО сделал заявление после визита на Донбасс.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объявил о старте восстановления Донбасса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Сивохо посетил “красную зону” линии разграничения возле Жованки. После этого визита он заявил, что начал восстановление Донбасса.

Сивохо рассказал, что в Жованке 126 семей. 7 детей, трое из них - дошкольного возраста.

Оторванные от цивилизации. Взрослые без работы. Детей в школу возит машина военно-гражданской администрации. Военные 2 раза в неделю привозят сюда хлеб. И все это по дороге, которой нет. Годами люди были брошенными и ненужными власти, - написал Сивохо.

Также он сообщил, что дома здесь очень пострадали в результате обстрелов. Поэтому он привез первую партию материалов для ремонта крыш.

Начинаем восстановление Донбасса. Это только первый шаг помощи людям, живущим в "красной зоне" на линии фронта. Дальше больше! - написал Сивохо.

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Напомним, Сивохо вместе с группой нардепов отправился на Донбасс. Парламентский комитет планирует детально ознакомиться с реалиями жизни людей в прифронтовой зоне.

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