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Сивохо заявил, что начал восстановление Донбасса

Комментариев: 4
Советник секретаря СНБО сделал заявление после визита на Донбасс.
Сивохо посетил Донбасс
Сивохо посетил Донбасс
facebook.com/sivokho/

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объявил о старте восстановления Донбасса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Сивохо посетил “красную зону” линии разграничения возле Жованки. После этого визита он заявил, что начал восстановление Донбасса.

Сивохо рассказал, что в Жованке 126 семей. 7 детей, трое из них - дошкольного возраста.

Оторванные от цивилизации. Взрослые без работы. Детей в школу возит машина военно-гражданской администрации. Военные 2 раза в неделю привозят сюда хлеб. И все это по дороге, которой нет. Годами люди были брошенными и ненужными власти, - написал Сивохо.

Также он сообщил, что дома здесь очень пострадали в результате обстрелов. Поэтому он привез первую партию материалов для ремонта крыш.

Начинаем восстановление Донбасса. Это только первый шаг помощи людям, живущим в "красной зоне" на линии фронта. Дальше больше! - написал Сивохо.

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Напомним, Сивохо вместе с группой нардепов отправился на Донбасс. Парламентский комитет планирует детально ознакомиться с реалиями жизни людей в прифронтовой зоне.

 

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Теги: Сивохо, Жованка, Донбасс, восстановление
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Комментариев (4)
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Boxerogos    28.10.2019, 15:59
Оценка:  -1
Boxerogos
Сивуха довольно забавный!))))))))))))
Андрей_и_Богдан    28.10.2019, 15:57
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Вместо того чтоб "восстанавливать" Фейсбук помог бы наладить подвоз хлеба населению! Потому как после так называемого "отвода войск" никакие "военные" не будут возить хлеб хоть бы 2 раза в неделю!
Noblesse_obliger    28.10.2019, 15:47
Оценка:  0
Noblesse_obliger
У зелебобика денег много???Что в других областях всё уже сделали???
Операторська    28.10.2019, 15:33
Оценка:  0
Операторська
ого, якраз робота для радника РНБО ... для початку б українську вивчив
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