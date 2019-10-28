Супрун рассказала, что делать при дифтерии
Экс и о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о дифтерии и методах борьбы с болезнью. По ее словам, в случае отсутствия вакцины необходимо обязательно записаться к семейному врачу и получить защиту. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
- Что необходимо знать о дифтерии
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Дифтерия - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, которая выделяет токсин. Инкубационный период болезни длится 3-10 дней.
Дифтерия страшнее, чем корь, потому что смертность от нее гораздо выше. По статистике, из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек. Защищены те, кто вакцинированы.
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Симптомы дифтерии: боль в горле, повышенная температура, отеки слизистой ротоглотки, налет на миндалинах серого цвета, сиплый голос, отек шеи и увеличение лимфатических узлов. Также в горле людей, заболевших появляются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.
- Кто и когда должен получать прививки от болезни
Прививки от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни (каждые 10 лет). Получив прививку, организм вырабатывает антитела, которые нейтрализуют токсин. Ведь именно токсин является главным фактором, повреждающим клетки организма человека.
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По календарю профилактических прививок детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М.
Далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть, если последняя прививка против дифтерии получена в 16 лет, следующую нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет.
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Если вы уже взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о соответствующей прививке - для защиты от дифтерии и столбняка необходима трехкратная вакцинация АДС-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не меньше месяца и шесть месяцев между второй и третьей прививками.
- Какие вакцины против дифтерии используют в Украине
“Вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка Украина закупает в Индии. Она является качественной и безопасной“ – отметила Супрун.
- В чем разница между вакцинами
- АКДС - это цельноклеточная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка. Такую вакцину получают дети.
- АДС - вакцина против дифтерии и столбняка, без коклюша.
- АДС-М - вакцина против дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, ее применяют для взрослых.
- Какие есть противопоказания к вакцинации?
- Острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5 ° С.
- Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины.
- Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе).
Как сообщалось 21 октября, на Закарпатье зафиксирован случай дифтерии.
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