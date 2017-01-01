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Парочка занялась сексом прямо возле харьковской школы

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Когда полицейский подошел к авто и постучал в окно, то выслушал в свой адрес нецензурную брань.
В сети появилось видео, как парочка занялась сексом на парковке возле одной из харьковских школ, сообщает Telegram-канал "Инсайдер 18+", публикуя соответствующую запись. 

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"В Харькове своя атмосфера. Пара не сдержала своих чувств… Кстати, копа, который выложил это видео, наказали", - говорится в подписи к ролику.

На записи слышно ругательство в адрес правоохранителя, который помешал "процессу" в автомобиле.
 
 
Напомним, в американском Фэйрфилде полиция арестовала пять мужчин и одну женщину преклонного возраста за секс в публичном месте.
 
А в Запорожье парочка занялась сексом на глазах у детей. Пара предалась любовным утехам под деревом возле многоэтажки.
 
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Теги: секс, Харьков, школа
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