Парочка занялась сексом прямо возле харьковской школы

Когда полицейский подошел к авто и постучал в окно, то выслушал в свой адрес нецензурную брань.

В сети появилось видео, как парочка занялась сексом на парковке возле одной из харьковских школ, сообщает Telegram-канал "Инсайдер 18+", публикуя соответствующую запись.

Читай также: В Харькове возле детсада поймали эксгибициониста "В Харькове своя атмосфера. Пара не сдержала своих чувств… Кстати, копа, который выложил это видео, наказали", - говорится в подписи к ролику.

На записи слышно ругательство в адрес правоохранителя, который помешал "процессу" в автомобиле.

Напомним, в американском Фэйрфилде полиция арестовала пять мужчин и одну женщину преклонного возраста за секс в публичном месте.