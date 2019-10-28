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В Харькове идет война криминальных "авторитетов" - Аброськин

Комментариев: 2
Аброськин рассказал интересные детали сложившейся в регионе ситуации.
В Украине идет передел сфер влияния “воров в законе“ и лидеров преступных группировок
В Украине идет передел сфер влияния “воров в законе“ и лидеров преступных группировок
facebook.com/ Вячеслав Аброськин

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Неудачное покушение в Харькове на местного авторитета Георгия (Жору) Исакова было не первой попыткой заказного убийства и свидетельствует о переделе сфер преступного влияния при участии донецких “переселенцев“.

Такое утверждение высказал на своей странице в Facebook ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, стрельба на парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове, во время которой застрелили одного из участников местной преступной группировки Владимира (Тайсона) Бороха, была не первой попыткой убить авторитета Георгия (Жору) Исакова, который в свою очередь принадлежит к ОЗУ так называемого Князя.

“Этот факт доказывает, что продолжается долговременная война за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области“, - утверждает Аброськин.

По данным Вячеслава Аброськина, киллером, совершившим покушение на Жору и убивший Тайсона, был некто Алексей Титов, житель Горловки (Донецкая область).

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“С 2003 года он отбывал наказание за убийство именно в Харьковской области, Диканевская исправительная колония №12. На тюремном сленге имел статус “козла“, работая в хозяйственной обслуге, и был досрочно освобожден в 2009 году. Это подтверждает основную версию, что Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынужденые “переселенцы“, - считает высокопоставленный полицейский чиновник.

По его мнению, в Украине параллельно с изменением политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния “воров в законе“ и лидеров преступных группировок.

“Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане“, - делает неутешительные прогнози Вячеслав Аброськин.

Как сообщалось 25 октября, в Харькове на улице Клочковской возле супермаркета “Восторг“ произошла перестрелка. В результате инцидента один человек погиб, еще один - ранен.

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Теги: Харьков, Вячеслав Аброськин, криминал, криминальный авторитет, воры в законе, убийство
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Комментариев (2)
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VVTF2wtf_uebok    28.10.2019, 17:42
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Передел из далбасса)))))
П    28.10.2019, 17:17
Оценка:  0
П
Аброськин, как был опером безмозглым, так и остался. Да, тот кто его на одесский универ МВД поставил то же долб@еб!
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