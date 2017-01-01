Разумков о полиграфе для “слуг народа”: Это уже слишком публично

Спикер считает, что ситуация уже вышла за рамки.

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что борьба с коррупцией должна вестись разными методами, в том числе и с помощью полиграфа. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Интерфакс-Украина.

Относительно целесообразности - я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, - нужно бороться, - ответил Разумков на вопрос касательно целесообразности использования детектора лжи.

Разумкова попросили прокомментировать ситуацию вокруг нардепов финансового комитета Рады, которым предложили пройти полиграф, заподозрив в коррупции.

Что касается публичности этого процесса - я думаю, что все-таки, возможно, он слишком публичный. Это моя личная позиция, - ответил Разумков.

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Кроме того, спикер акцентировал, что тестирование “слуг” на полиграфе будут иметь политические последствия. Между тем, детальнее об этом можно будет говорить после того, как станут известны результаты детектора лжи.

Напомним, Дубинский опубликовал результаты. Стали известны результаты тестирования.

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