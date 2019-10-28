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Тищенко начал сбор подписей против Федины, Мосейчук отреагировал

Комментариев: 5
Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко сообщил о старте сбора подписей против Федины .
Николай Тищенко и Игорь Мосийчук
Николай Тищенко и Игорь Мосийчук
Фейсбук

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко начал сбор подписей за снятие неприкосновенности с нардепа от ЕС Софии Федины. Инициатива связана со скандальным видео Федины и Маруси Зверобой. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

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“Официально заявляю, что уже сегодня начинаю собирать подписи коллег для снятия депутатской неприкосновенности с Софии Федины. Пусть отвечает перед Законом“, – написал Тищенко.

  • Как отреагировал экс-нардеп Игорь Мосийчук?

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Мосийчук раскритиковал идею Тищенко, отметив, что для снятия неприкосновенности необходим не сбор подписей, а представление генерального прокурора.

Реакция экс-нардепа Игоря Мосийчука
Реакция экс-нардепа Игоря Мосийчука
Скриншот

Напомним, депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и “мочить в сортире“. Депутат партии “Солидарность“ и волонтер в прямом эфире оскорбляли президента.

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Теги: Николай Тищенко, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленски, софия федина
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Комментариев (5)
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МаксимУм    28.10.2019, 17:23
Оценка:  -3
МаксимУм
После смены власти расейские троли объединились с порохоботами... Вот и весь патриотизм петьки...
skolesa    28.10.2019, 17:22
Оценка:  -1
skolesa
А шо ее (неприкосновенность) не сняли? А пи3дели - снимем. Пи3даболы - Зе и команда (ТИмур и его команда)
Антибес    28.10.2019, 17:01
Оценка:  -3
Антибес
Педину-на нож!
Андрей_и_Богдан    28.10.2019, 17:17
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
мб Дрыща-тищенка?
Антибес    28.10.2019, 17:20
Оценка:  -1
Антибес
Лучше тебя вместо него.От уха до уха.
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