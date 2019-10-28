Тищенко начал сбор подписей против Федины, Мосейчук отреагировал

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко сообщил о старте сбора подписей против Федины .

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко начал сбор подписей за снятие неприкосновенности с нардепа от ЕС Софии Федины. Инициатива связана со скандальным видео Федины и Маруси Зверобой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Официально заявляю, что уже сегодня начинаю собирать подписи коллег для снятия депутатской неприкосновенности с Софии Федины. Пусть отвечает перед Законом“, – написал Тищенко.

Как отреагировал экс-нардеп Игорь Мосийчук?

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Мосийчук раскритиковал идею Тищенко, отметив, что для снятия неприкосновенности необходим не сбор подписей, а представление генерального прокурора.

Реакция экс-нардепа Игоря Мосийчука Скриншот

Напомним, депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и “мочить в сортире“. Депутат партии “Солидарность“ и волонтер в прямом эфире оскорбляли президента.

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