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В Раде собирают подписи депутатов в защиту "Азова"

Комментариев: 3
Обращение с подписями депутатов направят в Конгресс США.
Глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко
Глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко
Фейсбук Богдана Яременко

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Фракция “Слуга народа“ собирает подписи народных депутатов под обращением к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения “Азов“. О подготовке проекта такого письма сообщил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко в своем Фейсбук.

По его словам, в письме к Конгрессу США содержится предложение предоставить помощь в выяснении объективной информации об отряде “Азов“. Также депутаты обращаются к правоохранительным органам Украины с просьбой опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, которые приведены в письме американских конгрессменов.

Текст письма открыт для подписи для всех депутатов фракции “Слуга народа“ и представителей других фракций Верховной Рады. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября 2019 года, - написал Яременко.

Напомним, на прошлой неделе группа из 40 членов Палаты представителей США потребовали внести “Азов“ в список иностранных террористических организаций. В тот же день пресс-служба “Азова“ прокомментировала эту инициативу, назвав чушью обвинения в терроризме.

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Теги: США, Конгресс США, Верховная Рада, Слуга народа, Яременко, Азов
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Комментариев (3)
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Андрей_и_Богдан    28.10.2019, 17:25
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Какое отношение конгресс США имеет к подразделения МВД Украины? Предлагаю признать SWAT террористической организацией, а заодно и какую нибудь "А-льфу"
asfd0    28.10.2019, 17:13
Оценка:  -4
asfd0
не с подписями, на коленях в Конгресс США шагом марш! От же позор. Не в состоянии разогнать этих террористов, так они решили им подмахнуть. Не надейтесь что они вас пожалеют.
Asmo    28.10.2019, 17:38
Оценка:  0
Asmo
Не так давно произошёл теракт в Керчи, террорист состоял в организации юнармия, в связи с этим, предлагаю внести последнюю в список террористических организаций!
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