В Раде собирают подписи депутатов в защиту "Азова"

Обращение с подписями депутатов направят в Конгресс США.

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Фракция “Слуга народа“ собирает подписи народных депутатов под обращением к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения “Азов“. О подготовке проекта такого письма сообщил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко в своем Фейсбук.

По его словам, в письме к Конгрессу США содержится предложение предоставить помощь в выяснении объективной информации об отряде “Азов“. Также депутаты обращаются к правоохранительным органам Украины с просьбой опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, которые приведены в письме американских конгрессменов.

Текст письма открыт для подписи для всех депутатов фракции “Слуга народа“ и представителей других фракций Верховной Рады. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября 2019 года, - написал Яременко.

Напомним, на прошлой неделе группа из 40 членов Палаты представителей США потребовали внести “Азов“ в список иностранных террористических организаций. В тот же день пресс-служба “Азова“ прокомментировала эту инициативу, назвав чушью обвинения в терроризме.

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