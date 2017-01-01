Арест заммэра Днепра: Прокуратура требует увеличить залог в 48 раз

Чиновника выпустили под залог 600 тыс. грн., прокуратура настаивает на залоге в 29 млн.

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Прокуратура будет добиваться увеличения до 29 млн гривен суммы залога для заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Как отмечают в прокуратуре, их не устраивает, что чиновника, которого подозревают в хищении 29,5 млн. грн, суд выпустил под залог всего 600 тыс. грн. По этой причине подана апелляция с требованием увеличить сумму залога:

Прокуратура настаивает на определении залога в размере 29 млн. грн. Именно такой ущерб государству, по версии следствия, причинен действиями подозреваемых во время ремонта Нового моста в Днепре, - говорится в сообщении.

Напомним, Михаила Лысенко задержали в пятницу, 25 октября в аэропорту Харькова. 26 октября суд назначил ему в качестве меры пресечения содержание в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн. После того, как 27 октября залог был внесен, подозреваемый в хищении почти 30 млн. грн. Лысенко оказался на свободе.

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