Лаборатория Онлайн Бизнеса 2020: первые новости о главном саммите для предпринимателей

Лаборатория Онлайн Бизнеса – крупнейший в Восточной Европе ивент по привлечению клиентов из интернета. В 2020-м он пройдет с 29 по 31 мая.

Мероприятие, организованное образовательной компанией GeniusMarketing, за 5 лет приобрело статус международного. На ЛОБ19 в Киев приехали предприниматели из 22 стран мира.

Динамика роста количества участников говорит о востребованности саммита:

1067 в 2015 году;

2200 в 2016-м;

2647 в 2017-м;

4152 в 2018-м;

7250 в 2019-м.

В мае этого года в киевском Дворце спорта собралось рекордное количество человек. Во многом такая популярность обусловлена уровнем выступающих. На сцену вышли:

Евгений Черняк – участник ТОП-100 Forbes Ukraine, ведущий популярного бизнес-шоу на YouTube Big Money.

– участник ТОП-100 Forbes Ukraine, ведущий популярного бизнес-шоу на YouTube Big Money. Дмитрий Дубилет – сооснователь самого технологичного и первого мобильного банка Украины Monobank.

– сооснователь самого технологичного и первого мобильного банка Украины Monobank. Андрей Федорив – эксперт в построении брендов #1 в Украине.

– эксперт в построении брендов #1 в Украине. Алекс Яновский – серийный предприниматель, владелец сети ресторанов “Суши Мастер”.

– серийный предприниматель, владелец сети ресторанов “Суши Мастер”. Давид Браун – создатель компании TemplateMonster, которая была продана более чем за $100 000 000.

Всего участники саммита посмотрели более 20 выступлений от топ-экспертов в разных нишах.

Как прошло событие:

По словам организаторов, в 2020-м посетителей ждет лучший состав спикеров на одной сцене. После завершения ЛОБ19 сразу было выкуплено 20% билетов на грядущее событие.

Узнать подробности о Лаборатории Онлайн Бизнеса 2020 и забронировать 2 билета по цене 1 можно на официальном сайте.