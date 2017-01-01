Лаборатория Онлайн Бизнеса 2020: первые новости о главном саммите для предпринимателей

Лаборатория Онлайн Бизнеса 2020: первые новости о главном саммите для предпринимателейРеклама
Мероприятие, организованное образовательной компанией GeniusMarketing, за 5 лет приобрело статус международного. На ЛОБ19 в Киев приехали предприниматели из 22 стран мира.
Динамика роста количества участников говорит о востребованности саммита:
- 1067 в 2015 году;
- 2200 в 2016-м;
- 2647 в 2017-м;
- 4152 в 2018-м;
- 7250 в 2019-м.
В мае этого года в киевском Дворце спорта собралось рекордное количество человек. Во многом такая популярность обусловлена уровнем выступающих. На сцену вышли:
- Евгений Черняк – участник ТОП-100 Forbes Ukraine, ведущий популярного бизнес-шоу на YouTube Big Money.
- Дмитрий Дубилет – сооснователь самого технологичного и первого мобильного банка Украины Monobank.
- Андрей Федорив – эксперт в построении брендов #1 в Украине.
- Алекс Яновский – серийный предприниматель, владелец сети ресторанов “Суши Мастер”.
- Давид Браун – создатель компании TemplateMonster, которая была продана более чем за $100 000 000.
Всего участники саммита посмотрели более 20 выступлений от топ-экспертов в разных нишах.
Как прошло событие:
По словам организаторов, в 2020-м посетителей ждет лучший состав спикеров на одной сцене. После завершения ЛОБ19 сразу было выкуплено 20% билетов на грядущее событие.
Узнать подробности о Лаборатории Онлайн Бизнеса 2020 и забронировать 2 билета по цене 1 можно на официальном сайте.