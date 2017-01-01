Гончарук посетил Донбасс

Чиновники из Киева обсудили с пограничниками важность отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по загранпаспортам.

Читай также: Отопительный сезон официально начался по всей стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда посетили КПВВ в Новотроицком. Об этом Коляда сообщила на своей странице в Facebook в понедельник, 28 октября.

Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств - то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Вместе с Алексеем Гончаруком - премьер-министром Украины осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали из оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо, - сказала Коляда.

Читай также: Туман в Киеве заблокировал поездку Гончарука в Черновцы

По ее словам, чиновники также обсудили с пограничниками важность отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по загранпаспортам. Пока есть месяц на отработку нового механизма, добавила Коляда.

Напомним, Кабмин не планирует уменьшать субсидии. Те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram