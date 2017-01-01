СБУ задержала в Полтаве интернет-провокатора этнических конфликтов

Мужчина вел страницы в социальной сети, где призывал молодежь присоединяться к радикальным формированиям.

В Полтаве задержали мужчину, который провоцировал межэтнические конфликты по заданию РФ Корреспондент.net

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Полтаве интернет-агитатора, который по заданию российских спецслужб провоцировал в интернете межэтнические конфликты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленник администрировал в запрещенной на территории Украины социальной сети 5 страниц, в которых размещал материалы радикального характера, направленные на молодежь.

Он размещал на страницах материалы с призывами к молодежи присоединяться к радикальным формированиям. Деньги за контент злоумышленник получал из РФ от администраторов шовинистических сообществ, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора. Участники групп должны были провоцировать межэтнические конфликты через силовые провокации представителей национальных меньшинств, - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Интернет-агитатора задержали в его квартире. По материалам СБУ, решением суда он признан виновным в совершении преступления.

Напомним, СБУ поймала артиллериста “ЛНР“, бомбившего Счастье. Разочаровавшись в “зарплате“ от оккупантов, мужчина решил перебраться на подконтрольную Украине территорию.

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