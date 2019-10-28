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ГБР возбудило два дела против Портнова — Татьяна Черновол

Комментариев: 3
Экс-депутат сама написала заявления на Портнова, на основании которых Бюро и открыло следствие.
Журналист-расследователь Татьяна Черновол
Журналист-расследователь Татьяна Черновол
Фейсбук Татьяны Черновол

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Государственно бюро расследований (ГБР) зарегистрировало два уголовных производства в отношении Андрея Портнова, занимавшего пост заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича. Об этом сообщила бывший депутат Верховной Рады и журналист-расследователь Татьяна Черновол на своей странице в Фейсбук.

Черновол отметила, что свое расследование ГБР начало по ее заявлениям. В частности Бюро будет выяснять, действительно ли Портнов участвовал в создании преступной организации для узурпации власти.

Речь идет о финансировании и других услугах (в частности, “лояльность“ судей), предоставленных Портновым Зеленскому во время избирательной кампании с целью назначения своих людей на ключевые государственные должности, в том числе – назначение Андрея Богдана в Офис Президента, — написала Черновол.

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Второе дело — злоупотребление служебным положением во времена президентства Януковича. В частности экс-депутат обвинила Портнова в давлении на суды с целью принятия ими решений в интересах одной коммерческой структуры.

Интересно, Труба (директор ГБР – ред.) снова будет публично отрицать, что ГБР начало досудебное следствие, если я имею на руках документы? — написала журналистка, сопроводив свой пост фотографиями документов.

Напомним, на пресс-конференции директора ГБР произошел скандал. Черновол обвинила Трубу в работе на Портнова.

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Теги: татьяна черновол, ГБР, Андрей Портнов, Роман Труба, ГБР
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Комментариев (3)
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Ira0956    28.10.2019, 19:04
Оценка:  0
Ira0956
Так она уже не депутат? А что так? И справка из психушки не помогла? )
NintendoWii    28.10.2019, 18:22
Оценка:  -2
NintendoWii
Наконец то
ЗаУкраїну    28.10.2019, 18:43
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
NintendoWii, молодец! Соображаешь, наконец то жаба-черновол присядет в клетку, и надолго.
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