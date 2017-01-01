Дифтерия на Закарпатье: госпитализированы 17 человек

За последние четыре дня в Ужгороде против дифтерии привились 3 600 человек – примерно 3% населения города.

В Ужгороде госпитализировали еще двоих человек с подозрением на дифтерию. В областной клинической инфекционной больнице находятся 17 студентов Ужгородского национального университета, сообщается на сайте Ужгородского горсовета в понедельник, 28 октября.

Указано, что пятнадцати заболевшим проводят антибиотикотерапию, которая продлится две недели, после чего их повторно обследуют.

"Двое студентов поступили в больницу вчера, 27 октября, – у них заподозрили возбудитель дифтерии и хотя клинических признак недуга не было, их госпитализировали для наблюдения. Все заболевшие студенты в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.

Всего за последние четыре дня в Ужгороде против дифтерии привились 3 600 человек – примерно 3% населения города.

Напомним, на прошлой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии в местном университете. Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

Также сообщалось, что в Киеве подтверждены два случая заболевания дифтерией.

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