Еврокомиссия разочарована газовыми переговорами

Киев готов к дискуссии по "пакетному" решению по газу, но Россия не готова идти на уступки, сообщил Шефчович.

Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил о разочаровании итогами встречи по газу в формате РФ - ЕС - Украина, сообщает ТАСС в понедельник, 28 октября.

"Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс", - сказал он.

Еврокомиссия также призвала Россию и Украину к скорейшему подписанию соглашения по транзиту газа и к скорейшей организации новой трехсторонней встрече.

Шефчович отметил, что российская делегация на консультациях по газу не готова идти на уступки.

Он добавил, что Киев готов к дискуссии по "пакетному" решению по газу, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору. По мнению замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу, новый оператор ГТС Украины, вероятно, будет создан до конца года.

В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев надеется подписать новый контракт по транзиту газа с Россией до конца текущего года.

"Мы надеемся, что мы подписываем этот договор до конца года и обеспечим стабильные поставки европейским (потребителям)", - сказал он.

Ранее об итогах переговоров сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новая встреча по газу состоится в конце ноября.

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