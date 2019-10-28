Задержанному в Крыму Олегу Приходько предъявлены обвинения

Украинского активиста обвиняют в изготовлении взрывчатки и подготовке терракта.

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Федеральная служба безопасности России предъявила задержанному в оккупированном Крыму украинскому активисту Олегу Приходько официальное обвинение. Об этом сообщил адвокат украинца Назим Шеихмамбетов, пишут “Крым.Реалии“.

Сообщается, что Олега Приходько подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке теракта. По словам адвоката, в понедельник, 28 октября, с украинцем провели ряд следственных действий, а также назначили ряд экспертиз: амбулаторно-психиатрическую, биологическую, взрывотехническую и комплексную лингвистическую.

Напомним, 10 октября стало известно, что Олега Приходько задержали российские силовики в оккупированном Крыму. Задержание произошло после того, как в его доме был проведен обыск.

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