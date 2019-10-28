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Задержанному в Крыму Олегу Приходько предъявлены обвинения

Комментариев: 2
Украинского активиста обвиняют в изготовлении взрывчатки и подготовке терракта.
Задержанный в Крыму украинский активист Олег Приходько
Задержанный в Крыму украинский активист Олег Приходько
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Федеральная служба безопасности России предъявила задержанному в оккупированном Крыму украинскому активисту Олегу Приходько официальное обвинение. Об этом сообщил адвокат украинца Назим Шеихмамбетов, пишут “Крым.Реалии“.

Сообщается, что Олега Приходько подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке теракта. По словам адвоката, в понедельник, 28 октября, с украинцем провели ряд следственных действий, а также назначили ряд экспертиз: амбулаторно-психиатрическую, биологическую, взрывотехническую и комплексную лингвистическую.

Напомним, 10 октября стало известно, что Олега Приходько задержали российские силовики в оккупированном Крыму. Задержание произошло после того, как в его доме был проведен обыск.

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Теги: активист, Крым, ФСБ, политзаключенные
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Комментариев (3)
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Nesdeshniy    28.10.2019, 20:07
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Засунуть ему все взрывчатое в дупу и устроить фейерверк....
dikrava    28.10.2019, 19:52
Оценка:  -5
dikrava
Кремлевские крысы как всегда в своем репертуаре. Марая дерьмом невинных людей, сам в дерьме окажешся. Х..ло опять наступает на грабли. А как ху..луша в Гаагушке защебечет? Будет кричать :" Я не виноват, их там не было, а Боинг сам упал". Не прокатит, за яйца вверх ногами и пусть висит.
Nesdeshniy    28.10.2019, 20:20
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Проснись, ты бредешь!!
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