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В сети появилось видео с антимайдановцем Топазом в метро Харькова

Комментариев: 8
Игнат Кромский (позывной Топаз) заявлял, что ничего не помнит о событиях Революции Достоинства.

В харьковском метро "засветился" сепаратист Игнат Кромский (Топаз), один из инициаторов "Харьковской народной республики" в 2014 году. Сепаратиста заметили местные жители и сняли часть диалога с ним. Видео опубликовано на Youtube.

Харьковчанин, в частности, спрашивал у Кромского о его жизни в мирном Харькове и возмущался, почему сепаратист не на "передовой "ЛДНР".

В ответ Кромский заявлял, что ничего не помнит о событиях Революции Достоинства.

"Этот известный Топаз-пид*рас, который вышел раньше срока по "закону Савченко"... Очень жаль, что его нельзя отпи*дить. Потому что он забыл все деяния за 2014 год. Но теперь он уже не такой смелый", – сказал харьковчанин.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! 

Как сообщалось, 28 сентября 2018 года суд отпустил антимайдановца Топаза

Напомним, 12 июля апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил апелляцию, поданную защитой на приговор, вынесенный Киевским райсудом города "антимайдановцу" Игнату Кромскому, известному по прозвищу Топаз.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении ряда преступлений и приговорил его к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Кромской был задержан 28 марта по решению суда. 29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения для него в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Теги: Харьков, метро, видео, Евромайдан, Разгон Евромайдана, антимайдан, позывной Топаз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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iybuba    28.10.2019, 20:34
Оценка:  0
iybuba
В утиль черта
Антибес    28.10.2019, 20:25
Оценка:  -1
Антибес
А почему этот"харьковчанин"сам не"отпи*дел"Топаза?Ждал толпу остальных"патриотов",т. к.один тупо забздел?Кстати,почему этот"херой"сам не на передовой?"В нясь же вийня с Расиий"!)))))))))))
Letohradek    28.10.2019, 20:20
Оценка:  +2
Letohradek
Это хорошо, что гниду опознали! Надеюсь вскоре прочесть некролог!
Антибес    28.10.2019, 20:28
Оценка:  -3
Антибес
Старушка,не переживай,некролог по поводу внезапного откидывания копыт Галутиной Виолетты Яковлевны,проживающей в Черновцах по улице Сучавской в доме номер 2 в квартире номер 6,ты точно не сможешь прочесть.))))))))))))
tulchanin    28.10.2019, 20:06
Оценка:  -2
tulchanin
Как всегда, "смелые патриоты" доматываются только когда их больше.
Letohradek    28.10.2019, 20:18
Оценка:  -1
Letohradek
Ты же из Тулы, поэтому не знаешь как эти сепарские гниды - "топазы" забивали до смерти майдановцев ... И не в одиночку! Поэтому iбло завали и не вякай!
Nesdeshniy    28.10.2019, 20:22
Оценка:  -1
Nesdeshniy
майдановец - диагноз буйно помешанного, лечению не подлежит....
Брюква_и_Клюква    28.10.2019, 19:50
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Видимо, он, сидя в СИЗО, полез лампочку вкручивать, случайно упал с лестницы - и вот она, амнезия!
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