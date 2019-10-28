В сети появилось видео с антимайдановцем Топазом в метро Харькова

Игнат Кромский (позывной Топаз) заявлял, что ничего не помнит о событиях Революции Достоинства.

В харьковском метро "засветился" сепаратист Игнат Кромский (Топаз), один из инициаторов "Харьковской народной республики" в 2014 году. Сепаратиста заметили местные жители и сняли часть диалога с ним. Видео опубликовано на Youtube.

Харьковчанин, в частности, спрашивал у Кромского о его жизни в мирном Харькове и возмущался, почему сепаратист не на "передовой "ЛДНР".

В ответ Кромский заявлял, что ничего не помнит о событиях Революции Достоинства.

"Этот известный Топаз-пид*рас, который вышел раньше срока по "закону Савченко"... Очень жаль, что его нельзя отпи*дить. Потому что он забыл все деяния за 2014 год. Но теперь он уже не такой смелый", – сказал харьковчанин.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщалось, 28 сентября 2018 года суд отпустил антимайдановца Топаза.

Напомним, 12 июля апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил апелляцию, поданную защитой на приговор, вынесенный Киевским райсудом города "антимайдановцу" Игнату Кромскому, известному по прозвищу Топаз.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении ряда преступлений и приговорил его к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Кромской был задержан 28 марта по решению суда. 29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения для него в виде круглосуточного домашнего ареста.

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