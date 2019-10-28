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Стрельба в Харькове: На даче у киллера нашли огромный арсенал

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Сейчас полиция проверяет, не использовалось ли найденное оружие в других резонансных преступлениях.
Стрельба в Харькове: На даче у киллера нашли огромный арсенал
© hk.npu.gov.ua
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Стрельба в Харькове: На даче у киллера нашли огромный арсенал
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В ходе обыска на даче Алексея Титова, устроившего в пятницу перестрелку в Харькове, правоохранители обнаружили и изъяли один из самых больших арсеналов оружия и боеприпасов, найденных в области за последнее время. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает пресс-служба харьковской полиции.

Среди изъятого - 130 подствольных гранат для подствольного гранатомета, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов “Шмель“, фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, пистолеты, большое количество патронов различных калибров, — сообщили в полиции.

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Все найденное у Титова оружие будет проверено на причастность к другим резонансным преступлениям в регионе.

Также Сокуренко сообщил, что Алексей Титов – уроженец Горловки – в 2004 году был осужден за умышленное убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В 2009 был освобожден по УДО и с тех пор жил в Харькове.

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Главные версии, которые сейчас рассматривает следствие, это покушение на умышленное убийство по заказу лицами из окружения потерпевших, друзей, знакомых по мотивам личной неприязни, мести, корыстных побуждений, или в связи с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой был ранен бывший “оплотовец“ Георгий Исаков и убит его помощник Владимир Борох. В ходе преследования полицией киллер Алексей Титов подорвался на гранате, которая была у него с собой.

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Теги: стрельба, Харьков, киллер, арсенал, оружие, взрывчатка
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Комментариев (1)
Антибес    28.10.2019, 20:06
Оценка:  +2
Антибес
То же мне новость!Таким же арсеналом дома владеет каждый"герой",который кукарекает будто он"ваивал с Расиий"!
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