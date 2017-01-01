Полиция направила представление в отношении граждан РФ в миграционную службу относительно сокращения срока пребывания иностранцев в Украине.

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали группу сталкеров, среди которых были двое граждан России. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 28 октября.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, совместно с пограничниками вблизи отселенного города Припять было обнаружено семь сталкеров: 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое россиян 24 и 33 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", – написано в сообщении.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 УК Украины). Статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также полиция зоны ЧАЭС направила представление в отношении граждан РФ в Государственную миграционную службу относительно сокращения срока пребывания иностранцев в Украине.

Cмотрите фотогалерею: В зоне ЧАЭС задержали семь сталкеров

Напомним, в этом году туристы побили рекорд по посещению ЧАЭС. За восемь месяцев 2019 зону посетили почти 75 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне задержали 17 сталкеров за сутки.

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