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Правительство выделило 300 млн на жилье для переселенцев и участников АТО

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Доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей.
Премьер Алексей Гончарук провел заседание правительства в Мариуполе
Премьер Алексей Гончарук провел заседание правительства в Мариуполе
Пресс-служба Кабмина

Правительство Украины на выездном заседании в Мариуполе выделил 300 млн гривен на доступное жилье для 950 семей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник, 28 октября.

"Правительство расширило программу строительства доступного жилья. Речь идет о дополнительных 300 млн гривен, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС", – говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин одобрил документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ, что усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

Ранее сообщалось, что участники АТО, воины-интернационалисты, а также активисты Революции достоинства получат бесплатные квартиры от государства. В июне Кабмин одобрил решение о выделении 500 млн гривен на покупку недвижимости.

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Источник: korrespondent.net

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