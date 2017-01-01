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В акватории Азовского моря усилили безопасность

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В зону особого контроля правительство включило прилегающие к порту Мариуполя территории водного пространства.
Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря
Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря
пресс-служба МВД Украины

Кабинет Министров Украины сегодня, 28 октября, на своем выездном заседании в Мариуполь Донецкой области принял ряд решений по усилению безопасности граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник, 28 октября.

"Правительство, в частности, усилил безопасность мореплавания акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда Каланчак и Чонгар.

"Правительство также определил порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО", - сказано в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

 

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Теги: корабли, Азовское море, море, Кабмин Украины
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Источник: korrespondent.net

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