На заводе в Днепре произошел мощный взрыв и пожар

Ударная волна от взрыва была такой силы, что местные жители подумали, что это землетрясение.

В Днепре произошел взрыв и пожар на заводе Потоки tsn.ua

В Днепре вечером в понедельник, 28 октября, на территории маслоэкстракционного завода Потоки произошел мощный взрыв и пожар, сообщает Днепр вечерний.

Взрыв прогремел около 22:00 в районе промзоны на ул. Байкальской.

"Дома в радиусе нескольких километров тряхнуло дома так, что люди подумали - землетрясение", - говорится в сообщении.

По словам жителей района, взрыву предшествовала вспышка в районе маслоэкстракционного завода Потоки.

Сразу после начался сильный пожар. Взрыв был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания.

Сразу после загорелись склады с сырьем на площади более двухсот квадратных метров.

При тушении спасатели столкнулись с неожиданными трудностями. Как сообщает ТСН, на территорию предприятия пропустили только пожарных. Руководству ГСЧС пройти не разрешили, поэтому специалисты пытались в телефонном режиме установить, что именно произошло.

"Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", – сказал Александр Шевченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Маслоэкстракционный завод открыли год назад. Летом этого года владелец заявил, что на придачу заработает электростанция на биотопливе. Пуски были запланированы именно на осень. Электростанция, по оглашенному плану, должна перерабатывать около 350 тонн лузги в сутки. Ожидалось, что она станет самой мощной в Украине электростанцией на биотопливе.

В то же время жители района выходили на акции протеста с жалобами на загрязнение воздуха.

Что именно взорвалось и какие последствия для окружающей среды, сейчас устанавливают эксперты и правоохранители.

Представники заводу "Потоки" у Дніпрі, де стався вибух, не пускають на територію підприємства керівництво обласного управління ДСНС. pic.twitter.com/UelmShBFlA — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) October 29, 2019

Cмотрите фотогалерею: На заводе в Днепре произошел мощный взрыв и пожар

Накануне сообщалось, что на нефтяном заводе в Китае произошел взрыв, пять человек погибли.

А в сентябре произошел взрыв на заводе в Сумах. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва и дальнейшего пожара.

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