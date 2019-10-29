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Семьи героев Небесной сотни опасаются развала дел Майдана

Комментариев: 8
Президенту, генпрокурору и премьер-министру направили обращение с просьбой не допустить прекращения расследований.
Власть страны призывают недопустить прекращение расследований
Власть страны призывают недопустить прекращение расследований
Getty Images

Представители Адвокатской совещательной группы, объединяющей юристов, которые занимаются делами Майдана, родственников Героев Небесной сотни, а также объединение ЕвромайданСОС обратились к представителям власти из-за необходимости "немедленного принятия мер по недопущению развала расследования дел Майдана". Об этом говорится обращении, размещенном на странице Адвокатской совещательной группы (АДГ) в Facebook.

"Обращаемся к вам с просьбой немедленно принять все необходимые меры для недопущения развала расследования дел Майдана, а именно: безотлагательно создать в структуре ГБР управления по расследованию дел Майдана (полномочия директора ГБР), для чего соответственно увеличить количество работников ГБР (полномочия премьер министра)", - говорится в обращении.

Отмечается, что по закону нерасследованные уголовные производства должны быть переданы по подследственности, а именно - в НАБУ и ГБР. Но ГБР не готово ни принимать эти дела, ни расследовать их, поскольку не имеет соответствующего подразделения в своем составе.

"В такой ситуации передавать эти дела в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, означает просто остановить процесс расследования не менее чем на полгода", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что дополнительной нагрузкой на процесс расследования и представления государственного обвинения в судах по делам Майдана является аттестация прокуроров, которая была начата новым руководством ГПУ.

"Если сейчас не принять необходимые меры, то это приведет к критическим последствиям, о чем уже свидетельствуют последние судебные решения об изменении меры пресечения по делам Майдана", - отмечают авторы заявления.

Адвокаты допустили, что решать данную проблему возможно только путем немедленного создания отдельного подразделения по расследованию дел Майдана в структуре центрального аппарата ГБР и перевода туда следователей, занимавшихся расследованием этого дела.

Свое обращение авторы адресовали президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке, премьер-министру Алексею Гончаруку, директору Государственного бюро расследований Роману Трубе и руководителям парламентских фракций.

Ранее бывший начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений на Майдане фактически приостановлено.

 

 

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Теги: ГПУ, расследование, Евромайдан, Небесная сотня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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GentleAngel    29.10.2019, 08:39
Оценка:  +2
GentleAngel
Все как обычно: моя хата с краю... Чем отличаются дела майдана от других незавершенных дел? Почему акцентируют внимание только на этих "делах"? Есть дела по ДТП, разбой, ограбление, которые тоже покрываются мхом... Потерпевшие по этим делам не люди, не граждане Украины?
asfd0    29.10.2019, 08:31
Оценка:  0
asfd0
5 Лет не опасались а тут вдруг начали.
VSHIVANKA    29.10.2019, 08:20
Оценка:  +4
VSHIVANKA
А СЕМЬИ УБИТЫХ ОДЕССИТОВ , БУЗИНЫ, ШЕРЕМЕТА И МНОГИХ ДРУГИХ НЕСОГЛАСНЫХ С ГОСПЕРЕВОРОТОМ 2014 ГОДА , КОГДА НИБУДЬ ДОЖДУТСЯ СЛЕДСТВИЯ И СПРАВЕДЛИВОГО СУДА ?
Letohradek    29.10.2019, 08:33
Оценка:  -6
Letohradek
Ватный кретин, что ты несешь? Шеремет был не согласен с изгнанием зэка? )))
А семьи одесситов, если будут хотеть создания ОНР, постигнет та же участь, что и их ватоголовых родственников. Всасывай тупоголовое!
Антибес    29.10.2019, 08:10
Оценка:  -4
Антибес
Наивные дегенераты,о чём вообще вы гундосите?Новая власть импотентов в связке с предыдущими,которые и убили ваших родственников на Мулдане.Рука-руку моет,импотенты при власти просто возглавили коррупционные схемы,отстёгивая долю с этого"папиредникам"чтоб ы те не"мутили воду".
asfd0    29.10.2019, 08:32
Оценка:  -1
asfd0
Ну пашинский уже сидит и если немного надавят то гавно польётся рекой.
Letohradek    29.10.2019, 08:35
Оценка:  -2
Letohradek
Пашинский уже сидит ... и ни одна ватная собака не обвиняет его в гибели людей на Майдане! Потому, что нет ни каких фактов и доказательств!
Letohradek    29.10.2019, 08:37
Оценка:  -1
Letohradek
А если немного украинский народ надавит на охрыпшего крысеныша, то не только его говно будет размазано, вместе с мозгами по Майдану, а и всех Трускавецких курсантов
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