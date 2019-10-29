Семьи героев Небесной сотни опасаются развала дел Майдана

Президенту, генпрокурору и премьер-министру направили обращение с просьбой не допустить прекращения расследований.

Представители Адвокатской совещательной группы, объединяющей юристов, которые занимаются делами Майдана, родственников Героев Небесной сотни, а также объединение ЕвромайданСОС обратились к представителям власти из-за необходимости "немедленного принятия мер по недопущению развала расследования дел Майдана". Об этом говорится обращении, размещенном на странице Адвокатской совещательной группы (АДГ) в Facebook.

"Обращаемся к вам с просьбой немедленно принять все необходимые меры для недопущения развала расследования дел Майдана, а именно: безотлагательно создать в структуре ГБР управления по расследованию дел Майдана (полномочия директора ГБР), для чего соответственно увеличить количество работников ГБР (полномочия премьер министра)", - говорится в обращении.

Отмечается, что по закону нерасследованные уголовные производства должны быть переданы по подследственности, а именно - в НАБУ и ГБР. Но ГБР не готово ни принимать эти дела, ни расследовать их, поскольку не имеет соответствующего подразделения в своем составе.

"В такой ситуации передавать эти дела в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, означает просто остановить процесс расследования не менее чем на полгода", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что дополнительной нагрузкой на процесс расследования и представления государственного обвинения в судах по делам Майдана является аттестация прокуроров, которая была начата новым руководством ГПУ.

"Если сейчас не принять необходимые меры, то это приведет к критическим последствиям, о чем уже свидетельствуют последние судебные решения об изменении меры пресечения по делам Майдана", - отмечают авторы заявления.

Адвокаты допустили, что решать данную проблему возможно только путем немедленного создания отдельного подразделения по расследованию дел Майдана в структуре центрального аппарата ГБР и перевода туда следователей, занимавшихся расследованием этого дела.

Свое обращение авторы адресовали президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке, премьер-министру Алексею Гончаруку, директору Государственного бюро расследований Роману Трубе и руководителям парламентских фракций.

Ранее бывший начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений на Майдане фактически приостановлено.

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