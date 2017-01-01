Итоги 28 октября: Вспышка дифтерии и новый губернатор

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве третий случай заболевания дифтерией; у Киевской ОГА новый глава. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Третий случай дифтерии зафиксировали в Киеве

В Киеве зарегистрировали новый случай заболевания дифтерией - это уже третий больной. Вечером 28 октября мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.

По информации СМИ, ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На город не осталось ни одной дозы сыворотки.

Киевская область получила нового главу

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской облгосадминистрации харьковского бизнесмена и инвестора Алексея Чернышева. Другим указом Зеленский удовлетворил отставку Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней.

Заробитчане перечислили рекордную сумму в Украину

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства ожидает в этом году 12 миллиардов долларов поступлений в Украину от трудовых мигрантов, сообщил замглавы ведомства Сергей Николайчук. В прошлом году это было около 11 млрд долларов.

Объемы переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины за январь-август 2019 года выросли на 11,7% до 120,9 млрд грн. По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы во втором квартале 2019 года составил 2846 млн долларов, что на 5,7% больше, чем за первый квартал год (2693 млн долларов).

В Украине стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал во всех областях Украины. По состоянию на 28 октября жилой фонд к отоплению не подключен в восьми областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой. Социальный фонд подключен во всех регионах Украины.

В Брюсселе прошли очередные газовые переговоры

Газовые переговоры Украины, России и ЕС состоялись в Брюсселе. Они продолжались около 80 минут. Помимо транзита обсуждался и вопрос прямых поставок российского газа в Украину, от которых Киев отказался в 2015 году. Стороны не пришли к соглашению. Новый раунд переговоров по газу пройдет в конце ноября.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram