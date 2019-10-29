В Крыму море стало фиолетовым

На оккупированном полуострове случилось очередное экологическое ЧП.

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В оккупированном Россиейской Федерацией Крыму вода в море по неизвестным причинам окрасилось в фиолетовый цвет.

Об этом сообщает блогер Александр Горный на своей странице в Facebook, публикуя в доказательство фото и видео..

Катастрофа произошла напротив Музея Айвазовского в Феодосии. По словам блогера, на этом месте регулярно стекают нечистоты. А оккупационные “власти“ молчат, как всегда.

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Аналогичная история случилась полтора года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море“, - написал Горный.

Местные "власти" ситуацию не комментируют facebook.com/Александр-Горный

По словам блогера, у моря стоит фекальный запах.

Как сообщалось 2 августа, бухту под Севастополем залило фекалиями.

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