В Крыму море стало фиолетовым
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В оккупированном Россиейской Федерацией Крыму вода в море по неизвестным причинам окрасилось в фиолетовый цвет.
Об этом сообщает блогер Александр Горный на своей странице в Facebook, публикуя в доказательство фото и видео..
Катастрофа произошла напротив Музея Айвазовского в Феодосии. По словам блогера, на этом месте регулярно стекают нечистоты. А оккупационные “власти“ молчат, как всегда.
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Аналогичная история случилась полтора года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море“, - написал Горный.
По словам блогера, у моря стоит фекальный запах.
Как сообщалось 2 августа, бухту под Севастополем залило фекалиями.
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