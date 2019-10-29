На Донбассе усилились обстрелы

Сепаратисты 16 раз обстреливали позиции украинских военных в понедельник и один раз во вторник.

Украинские военные в ходе обстрелов не пострадали facebook.com/pressjfo.news

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За минувшие сутки сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом во вторник, 29 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил восемь обстрелов: в районе Невельского, Гнутово, Водяного, Красногоровки и Марьинки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил также восемь обстрелов: у Золотого-4 (за пределами участка разведения), Луганского, Попасной и Майского.

В штабе отметили, что враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 28 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в ООС.

С начала текущих суток, 29 октября, противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 27 октября на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов.

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