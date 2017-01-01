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На территории шахты на Донбассе произошел пожар

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В ствол шахты попали продукты горения, в связи с чем на поверхность были подняты боле 230 горняков.
В Донецкой области произошел пожар на шахте
В Донецкой области произошел пожар на шахте
Пресс-служба президента Украины

На территории шахты Белозерская в городе Белозерск Добропольского района Донецкой области в здании электроцеха возникло возгорание крыши. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

28 октября в 14:33 в городе Белозерск Добропольского района на территории шахты Белозерская в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что уже в 15:36 пожар был ликвидирован на площади 20 м2.

Жертв и пострадавших нет.

В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность подняты 233 горняка, - говорится в сообщении.

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От ГСЧС привлекалось 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним, во Львовской области произошел пожар на шахте. К ликвидации возгорания привлекли четыре отделения военизированного горно-спасательного отряда Минэнергетики.

 

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Теги: пожар, Донецкая область, шахтеры, шахта, ГСЧС
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