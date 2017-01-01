Погода 29 октября: синоптики прогнозируют дожди

В Украине сегодня будет достаточно холодно.

29 октября в Украине будет холодно и мокро. Во многих областях вероятны дожди на протяжении дня. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня существенно похолодает. Вероятны кратковременные дожди. Воздух прогреется всего от +7 до +10 градусов по Цельсию.

На востоке ситуация похожая. Солнечно будет только в Сумах и области. На улице +7…+15 градусов по Цельсию.

Южным регионам прогнозируют дождливый день. На термометре +12…+15 градусов по Цельсию.

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На севере страны сегодня облачно с прояснениями. Осадков не обещают. Температура воздуха в пределах +7…+10 градусов.

В Центральной Украине вероятны дожди. На улице существенно похолодает. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +11 градусов по Цельсию.

В столице 29 октября облачно с прояснениями. Дожди не ожидаются. Воздух прогреется от +7 до +9 градусов по Цельсию.

Напомним, повышенное загрязнение воздуха выявили в 5 городах. Все превышения допустимых показателей названы "незначительными". В ГСЧС заявили, что нет серьезных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

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